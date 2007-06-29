”Молодчиков” для драки в Киеве наняли в общежитии университета физкультуры

Руководство Министерства внутренних дел взяло под личный контроль расследование инцидента с избиением граждан на Березняках в Киеве, произошедший в ночь с 27 на 28 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел Василий ФАТХУТДИНОВ.

«Инцидент на ул. Березняковской взят на контроль руководства МВД и на контроль вице-премьер-министра Украины Александра КУЗЬМУКА», - сказал он.

При этом В.ФАТХУТДИНОВ отметил, что, по имеющейся у него информации, сотрудники Днепровского райотдела милиции столицы действовали в рамках, определенных законом, то есть, информация об инциденте поступила по линии «02» в Днепровский райотдел милиции в 3.32 от жителей домов 14, 12, 16 на упомянутой улице, и уже через 30-40 мин. три патрульных автомобиля были на месте происшествия и задержали 8 человек, которые попытались скрыться с места происшествия.

По словам В.ФАТХУТДИНОВА, выяснено, что задержанные лица являются студентами Национального университета физического воспитания и спорта. В частности, один из них, в отношении которого сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста, является жителем Ивано-Франковска, мастер спорта по вольной борьбе.

По словам заместителя министра, было установлено, что неизвестные лица прибыли в студенческое общежитие университета и предложили отдельным его жителям по 200 грн. за решение вопросов, сложившихся вокруг стройплощадки по ул. Березняковской.

В то же время В.ФАТХУТДИНОВ отметил, что место для строительства дома было выделено киевскими властями еще в 2003 году для проведения строительных работ фирмой «Кроун». После дачи разрешения на строительство местные жители неоднократно предпринимали попытки помешать началу строительных работ. В связи с этим В.ФАТХУТДИНОВ высказал мнение, что «кроме милиции, есть другие инстанции, которые должны были бы посмотреть, целесообразно ли там выделять земельный участок».

Он отметил, что теперь на месте инцидента общественный порядок в круглосуточном режиме охраняют сотрудники Днепровского райотдела милиции. Также он сообщил, что милиция еще не допросила представителей фирмы “Кроун” в рамках возбужденного уголовного дела.

В контексте указанного, В.ФАТХУТДИНОВ выразил мнение, что в процессе расследования уголовного дела, возбужденного против задержанных восьми лиц по ст. 296 уголовного кодекса (хулиганство), будет дана оценка, в том числе и должностным лицам, которые давали разрешение на строительство в зеленой зоне.

При этом он отметил, что предметы, которыми были избиты протестующие граждане, привезли на грузовом автомобиле строителям для установления ограждения вокруг стройплощадки.

В.ФАТХУТДИНОВ выразил убеждение, киевская милиция больше не допустит возникновения “такого случая”.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 27 на 28 июня на ул. Березняковской в Киеве неизвестные избили людей, боровшихся против застройки сквера. В результате этого инцидента 13 человек были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.

Киевская милиция 28 июня возбудила уголовное дело по этому факту по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По данным Блока Кличко, земельный участок площадью 0,38 га в зеленой зоне общего пользования жилого массива Березняки по ул. Березняковской, 12, в Днепровском районе Киева был передан строительной компании «Кроун» решением Киевского городского совета №484/644 от 29 мая 2003 года для строительства жилого дома с встроенными помещениями социальной сферы и подземным паркингом.

Жители массива протестуют против застройки с 2004 года. Начиная с 2006 года, в сквере постоянно действует палаточный городок, в котором дежурят около 20 человек.