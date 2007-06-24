Киевляне выстроились в длиннющие очереди к Святому Луке (фоторепортаж)

Чтобы приложиться к православной святыне — главе евангелиста Луки, которую с прошлой пятницы демонстрируют в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры, киевляне и гости города вынуждены стоять в длиннющей очереди, иногда под солнцепеком, иногда под дожем.

Правда, есть и "льготная" очередь, в нее милиция ставит детей, которых сопровождают взрослые, беременных женщин и инвалидов, однако и в этом случае приходится ждать по полчаса. С сегодняшнего дня к мощам можно будет прикоснуться круглосуточно, сказал пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов.

О громких случаях исцеления, связанных с прибывшей в Киев реликвией, от прихожан пока узнать не удалось. "Люди идут к мощам с надеждой, а факты проявятся потом. Чтобы доказать, что кто-то отбросил костыли или очки (Лука исцеляет от глазных болезней), нужно иметь документ о том, что ранее этот человек лежал и не мог ходить. А пока говорить об этом рано", — считает Василий Анисимов.

Однако одна из прихожанок Ольга рассказала, что после того, как она приложилась к главе Луки, к ней вернулся муж, который долгое время с ней не жил. Большинство прихожан о чудесах говорить боятся, поскольку как многие украинцы, верят не только в Бога, но и в сглаз.

Православные верят, что мощи святого евангелиста Луки, привезенные в Киев из монастыря на горе Афон в Греции, обладают божественной силой и исцеляют людей, страдающих глазными болезнями. Кроме этого, евангелист Лука считается небесным покровителем иконописцев и врачей.

Утром 28 июня мощи отправятся в Запорожье, где пробудут три дня.

По материалам Сегодня

Фото Сергея Светлицкого/УНИАН