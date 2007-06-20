Хлебокомбинат бютовца уперся на своей цене хлеба

ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» считает неправомерным и будет оспаривать в суде распоряжение председателя Черновицкой областной государственной администрации Владимира КУЛИША, которым до 1 сентября для этого предприятия введены предельные оптово-отпускные цены на хлебобулочную продукцию.

Как сообщил местным СМИ, и.о. исполняющего директора ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» Иван БЛИСЬКО, снижать цены на свою продукцию предприятие не собирается, в то же время ОГА угрожает, что будет штрафовать предприятие за невыполнение данного распоряжения.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам И.БЛИСЬКО „власть имеет право регулировать только рентабельность предприятия-монополиста, а не отпускные цены”. По его данным, уровень рентабельности для этого предприятия установлен на уровне до 10%, и после повышения отпускных цен на 11 копеек предприятие вышло на рентабельность 2-4%.

При этом И.БЛИСЬКО отметил, что цены на хлеб ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» пришлось повысить в связи с „увеличением минимальной зарплаты, подорожанием энергоносителей, а также повышением цен на муку”.

В то же время, в Черновицкой ОГА считают повышение ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» цен на хлеб необоснованным. Как сообщил на пресс-конференции начальник Госинспекции по контролю за ценами в Черновицкой области Виктор ЛАЩАК, согласно предварительным результатам проверок установлено, что, покупая муку на Буковине, ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» пропускает ее через фирмы-посредники в Тернопольской, Хмельницкой областях и городе Киеве, чем искусственно завышает конечную цену муки для пекарей. В результате такой сделки ее организаторы за год получают 10 млн. грн. прибыли.

Как сообщал УНИАН, 18 июня вице-премьер Виктор СЛАУТА на пресс-конференции заявил, что подорожание хлеба имеет не экономическую, а политическую составляющую. По его словам, за подорожанием хлеба стоит БЮТ, в частности член политсовета БЮТ Юрий ТРИНДЮК. В.СЛАУТА продемонстрировал, по его словам, приказ почетного президента ООО "Хлебные инвестиции" Ю.ТРИНДЮКА, которым он обязал все предприятия этого ООО с 11 июня повысить цены на хлебную продукцию.

ОАО «Черновицкий хлебокомбинат», который на 60% обеспечивает хлебом Буковину, входит в ООО «Хлебные инвестиции». 28 мая это предприятие повысило цены на хлеб на 5 копеек, 11 июня – еще на 11 копеек.

14 июня распоряжением председателя Черновицкой ОГА до 1 сентября для ОАО « Черновицкий хлебокомбинат» введены предельные оптово-отпускные цены на хлеб из смеси муки первого и высшего сортов на уровне 2,14 грн. за 1 кг (1,50 грн. за 1 шт. весом 0,7 кг). Однако после введения предельных отпускных цен ОАО «Черновицкий хлебокомбинат» цены на свою продукцию не снизило.