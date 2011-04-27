СБУ обнаружила незаконную продажу 800 тонн мяса из Госрезерва

Сотрудники СБУ раскрыли факт растраты имущества Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву служебными лицами одного из коммерческих обществ Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе Управления СБУ в г. Киеве, в начале 2009 года общество, на ответственном хранении у которого находилась мясопродукция Госрезерва, самовольно реализовало 800 тонн мяса третьим лицам. Полученные деньги служебные лица коммерческой структуры израсходовали на собственные нужды. В результате таких противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму почти 15,5 миллиона гривен.

По факту растраты государственного имущества служебными лицами общества следователи Управления СБУ в г. Киеве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.