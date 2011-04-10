Сегодня в Тернополе празднуют 99-летие «Пласта».

Как передает корреспондент УНИАН, утром пластуны торжественно в сопровождении оркестра прошлись по центральным улицам города до кафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы, где приняли участие в литургии. После литургии возле памятника Ивану Франко они разложили пластовый городок, который отображает многообразные эпизоды и особенности пластования.

В субботу на этом же месте участники «Пласта» зажгли пластовую стражу, чтобы таким способом заинтересовать желающих стать скаутами.

Сегодня члены организации также провели презентацию книги об основании скаутского движения, квест для юношества, а также в помещении арт-кафе «Коза» открыли фотовыставку «Тернопольский Пласт. 99 лет истории», которая продлится две недели.

Завершилось празднование участием пластунов в городском Крестном пути.

Справка УНИАН. «Пласт» - скаутская организация Украины, цель которой способствовать всестороннему патриотическому воспитанию, самовоспитанию украинской молодежи на принципах христианской морали.

«Пласт» был основан осенью в 1911 году. Однако первая пластовая присяга состоялась 12 апреля 1912 года, что и является традиционным днем празднования Дня Пласта.