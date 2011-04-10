Подешевели билеты на пассажирские теплоходы

Стоимость проезда речным транспортом Нижнеднепровской дирекции ГП "Администрация речных портов Украины" в текущем году составит 8 гривен, что на 2 гривны дешевле, чем в прошлом году, и на 8 гривен меньше предлагаемой перевозчиком цены.

Как передает корреспондент УНИАН, это предприятие перевозит на дачные участки, расположенные на берегах и островах Днепра)

ГП "Администрация речных портов", ссылаясь на подорожание горюче-смазочных материалов, предлагала в нынешнем году установить цену на проезд в размере 16 гривен за 1 место.

Кроме того, ранее ГП "Администрация речных портов", предвидя трудности с госфинансированием перевозки льготных категорий населения, предполагала, что в нынешнюю навигацию на 12 речных дачных маршрутов выйдет всего 3 теплохода. Однако, по договоренности между мэрией Херсона и ГП "Администрация речных портов", в этом году дачников будут перевозить 6 теплоходов.

Льготные перевозки дачников будут осуществляться 2 раза в неделю: по вторникам и средам соответственно утвержденному расписанию и направлениям, отработанным с учетом расположения дачных участков и количества теплоходов. По субботам и воскресеньям проезд будет платным. Ранее ДП "Администрация речных портов" заявляла о возможности бесплатной перевозке пассажиров-льготников лишь раз в 2 недели.