В Харькове почтили память жертв Катыньской трагедии и авиакатастрофы

В Харькове на украинско-польском Мемориале памяти жертв тоталитарного режима отметили память жертв Катыньской трагедии и жертв авиакатастрофы под Смоленском.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов и богослужении приняли участие первый заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Владимир БАБАЕВ, первый заместитель Харьковского городского председателя Александр КРИВЦОВ, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян ГРАНАТ, представители Харьковской ОГА и городского совета, члены дипломатического корпуса, духовенство и члены польских организаций.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился польский правительственный самолета Ту-154М. Не долетев 1,5 км до взлетно-посадочной полосы аэропорта «Смоленск-Северный», самолет столкнулся с деревьями и развалился в воздухе. Все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе и Президент Польши Лех Качиньский, погибли.

Катынский расстрел - массовые казни польских граждан (в основном, пленных офицеров польской армии), осуществлённые весной 1940 года НКВД. Казни длились с начала апреля до середины мая. По данным, указанным в записке председателя КГБ Шелепина (1959), всего было расстреляно 21 857 человек, из них в Катыни 4 421 человек, в Старобельском лагере близ Харькова 3 820 человек, в Осташковском лагере (Калининская область) 6 311 человек и 7 305 человек в лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии.