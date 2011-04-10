Главу блока Черновецкого держат в киевском СИЗО

Один из ведущих киевских адвокатов утверждает, что председатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевраде Денис КОМАРНИЦКИЙ задержан вроде бы по обвинению в разбойном нападении.

Об этом УНИАН заявил сам адвокат.

“У меня вчера был разговор с Денисом, и он сообщил, что задержан именно за это”, - сообщил собеседник агентства, отметив при этом, что это действительно 187 статья Уголовного кодекса Украины “разбой”, но ее возбуждали несколько лет назад по факту, и потом ее все же закрыли.

По словам адвоката, сейчас Д.КОМАРНИЦКИЙ находится в Киевском изоляторе временного содержания.

Другие подробности относительно задержания адвокат пообещал рассказать в понедельник утром, если у него будет возможность встретиться с Д.КОМИАРНИЦКИМ.

Как сообщал УНИАН, лидера фракции Блока Леонида Черновицкого в Киевраде задержали 8 апреля. Первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН пообещал в понедельник, 11 апреля, на пресс-конференции рассказать по какой причине задержан Д.КОМАРНИЦКИЙ.