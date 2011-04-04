Задержанный в Трускавце россиянин, возможно, причастен к убийству Листьева

Гражданин России, задержанный на днях в Трускавце Львовской области за мошенничество, подозревается в причастности к убийству российского журналиста Владислава Листьева.

Об этом сообщили УНИАН в Генеральной прокуратуре Украины.

Пока органы прокуратуры решают вопрос об экстрадиции задержанного в Российскую Федерацию.

Как сообщалось, 44-летний россиянин, которого разыскивала милиция Санкт-Петербурга, был задержан в гостиничном номере города Трускавец.

Он был объявлен в розыск по делу о хищении мошенническим путем недвижимого имущества и 94,5% доли в уставном капитале ООО "У Казанского" на общую сумму свыше 122 млн. рублей.

Во время задержания у преступника нашли несколько паспортов, крупную сумму денег - 37 тыс. евро, 65 тыс. грн., 80 дол. и 1 тысячу рублей.

Справка УНИАН. В.Листьева расстреляли ночью 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома из пистолета. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.