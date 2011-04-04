Академия банковского дела откроет Центр польской культуры

В Сумах на базе научной библиотеки Украинской академии банковского дела НБУ откроют Центр польской культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, условия создания центра обсуждались во время встречи заместителя председателя Сумской облгосадминистрации Сергея ГРИЦАЯ, ректора УАБД НБУ Анатолия ЕПИФАНОВА и Генерального консула Республики Польша в Харькове Яна ГРАНАТА.

В центре будут размещена информация экономического, образовательного и научного характера, презентована деятельность польских обществ, организаций и Консульства по обеспечению сотрудничества на уровне государственных и общественных институтов.

Официальное открытие Центра польской культуры состоится в мае, в рамках празднования 15-летия создания учебного заведения.