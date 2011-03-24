В центре Киева у мужчины выхватили сумку с двумя миллионами

В Киеве сегодня днем трое неизвестных выхватили у мужчины сумку со значительной суммой денег, которую он нес в банковское учреждение. По предварительным данным, в сумке находилось около 2 млн. грн., сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в Киеве.

В милиции также уточнили, что ограбление произошло не возле Сбербанка России, отделение которого расположено на ул. Владимирской, 45, а на противоположной стороне улицы.

Происхождение денег, а также род занятий потерпевшего, 1979 г. р., который сам сообщил в милицию об ограблении, уточняется.

По словам пострадавшего, когда он направлялся в банковское учреждение, к нему подскочили трое неизвестных в масках, выхватили сумку с деньгами, сели в “Мерседес” и скрылись.

Милиция объявила по городу специальный план “Перехват”.