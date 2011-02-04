Спецкомиссия ВР просит Кабмин поспешить с программой приватизации

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации просит правительство ускорить внесение на рассмотрение парламента проекта Государственной программы приватизации на 2011-2014 годы.

Соответствующая просьба содержится в решении комиссии, принятом на ее внеочередном заседании.

В частности, говорится в решении, «принятие программы приватизации исключит возможность произвольного внесения изменений в перечень объектов приватизации».

Как сообщал УНИАН, правительство планировало рассмотреть вопрос об утверждении программы приватизации в середине декабря 2010 г. Однако, по информации руководства Фонда госимущества, рассмотрение вопроса отложено из-за ряда нерешенных вопросов с Министерством экономического развития и торговли.