ВР отменила сбор на пенсионное страхование с купли-продажи валюты
10:44, 13 января 2011Общество
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В безналичных операциях
Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 248 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом вносятся изменения, которые предусматривают исключение норм, касающихся уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций по купле-продаже иностранной валюты за гривню.
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