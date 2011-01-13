ВР отменила сбор на пенсионное страхование с купли-продажи валюты

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 248 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения, которые предусматривают исключение норм, касающихся уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций по купле-продаже иностранной валюты за гривню.