Прокуратура не увидела следов насилия на теле повешенного солдата

На теле 18-летнего солдата, который 4 декабря повесился в войсковой части № 3005 (Внутренние войска МВД) в Харькове, следов насилия нет.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН старший помощник военного прокурора Военной прокуратуры Харьковского гарнизона Владимир ПАВЛЕНКО.

«В ходе осмотра места происшествия следов насильственной смерти на теле солдата не выявлено», - сказал старший помощник военного прокурора.

По данным В.ПАВЛЕНКО, тело солдата первым нашел его сослуживец, с которым он находился в наряде в автопарке.

«Все детали происшествия, - отметил помощник прокурора, - устанавливаются следствием».

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в 3.30 в войсковой части № 3005 (Внутренние войска МВД) в Харькове повесился 18-летний солдат, призванный из Сумской области. Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства (ст. 120 Уголовного кодекса Украины).