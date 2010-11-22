Севастопольский футболист признал вину в убийстве четырех человек

Владислав Пискун, игрок футбольного клуба "Севастополь", убивший вчера в дорожном происшествии четырех человек, арестован и помещен в изолятор Севастопольского управления милиции.

По данным экспертизы, во время совершения аварии Пискун был трезв. Об этом сообщил собственный источник в УМВД Украины в г. Севастополь, пишет сайт Крымский аналитик. Владислав Пискун признал свою вину и дает показания, сообщил источник.

Из показаний 24-летнего мастера спорта по футболу следует, что встретившись на светофоре со своим знакомым, управляющим автомобилем Мицубиси, они решили устроить гонку. В ходе гонки Мицубиси вырвался вперед, а Пискун на БМВ решил обогнать его по встречной троллейбусной полосе, но не справился с управлением и выскочил на тротуар, где БМВ вначале ударился об столб, потом отлетел к стене здания, после чего, в обратном полете, буквально смел кузовом женщину с двумя детьми 2-х и 5-и лет. Все трое погибли на месте.

По словам источника, милиции еле удалось отбить Пискуна от разъяренной толпы и отца и мужа погибших, которые были готовы растерзать убийцу на месте.

Позже адвокаты задержанного предприняли попытку освободить его, также сообщил источник. Однако сотрудники милиции выдержали давление и арестовали убийцу.

Как ранее сообщалось, утром 21 ноября водитель автомобиля БМВ, превысив скорость, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где насмерть сбил мать и двоих детей двух и пяти лет. Позже в больнице умерла получившая травмы пассажирка БМВ; женщина была беременна.