В больнице умерла пассажирка БМВ, сбившего женщину и двух детей

21 ноября 2010 года, примерно в 11 утра автомобиль БМВ (темно-синий, черный кабриолет предположительно г/н CH 8173 AI) кузов Е36, двигаясь по ул. Гоголя превысив допустимую скорость, не справился с управлением и вылетел на тротуар в районе ул. Степаненко, напоминает сайт Крымский аналитик. На тротуаре сбил мать и двоих детей насмерть.

По информации очевидцев, семья возвращалась из ближайшего магазина эти воскресным утром. Отец с пакетами чуть впереди, мать - Лина Воронкова шла с коляской, в которой был ее двухлетний ребенок - Кира, а рядом находилась 5-летняя дочь Настя. От полученных травм мать и оба ребенка погибли на месте ДТП.

Водитель и его пассажирка были госпитализированы. За рулем находился игрок футбольного клуба "Севастополь" Владислав Пискун.

Пассажирка в дальнейшем скончалась в больнице от полученных травм. Как выяснилось она была беременна. Сообщалось, что пассажиркой автомобиля была жена футболиста, но через некоторое время было установлено, что его жены в машине не было, а погибшая - знакомая футболиста, личность которой устанавливается. У Владислава Пискуна перелом голени и сотрясение мозга.

В последнее время Владислав Пискун был травмирован и не выходил в основном составе ПФК Севастополь.