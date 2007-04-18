Янукович поразил Европу страусовыми ботинками (фото)

В Стразбурге Виктор Янукович поразил европейскую элиту ценной обувью из страусовой кожи.

Но с премьером произошел очередной конфуз. Во время совместного (с генсеком Совета Европы Терри Девисом) общения с прессой глава украинского правительства даже не заметил, что у него развязался шнурок.

То, что на ногах у Януковича обувь именно из страуса доказывает выпуклость, характерная для этого вида кожи, пишет ТаблоID.

В украинских магазинах найти такую эксклюзивную обувь – дело не из легких. Даже в элитных бутиках ТаблоID ответили, что максимум, что когда-то было в их коллекциях – это туфли из кожи страусовых лап.

Однако обувь Януковича сработана явно из других частей бедного животного, ведь на лапах страуса нет выпуклостей, а есть чешуя.

В Интернете подобные туфли представлены в ценовом диапазоне от 700 до 1200 долларов за пару. Обувь, очень похожая на ту, что продемонстрировал премьер, можно заказать за 1285 долларов. При этом из кожи страуса в этих туфлях изготовлена лишь верхняя часть, на которой расположена шнуровка.

Вообще же в мире туфли из страусовой кожи – что-то вроде mauvais ton. Носить их осмелится разве что человек, склонный к показной роскоши.

Однако в Украине блеснуть таким дорогим аксессуаром становится модно, в частности, среди олигархов. Например, туфли из страусовой кожи иногда носит миллионер-нашеукраинец Давид Жвания.

Фото ТаблоID