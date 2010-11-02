Кабмин взялся решить проблемы общежитий

Кабинет министров Украины своим постановлением создал рабочую группу по решению вопросов жителей общежитий.

Постановление №973 от 27 октября т.г. размещено на правительственном портале.

Согласно положению о рабочей группе, это постоянно действующий вспомогательный орган Кабмина, созданный для определения путей решения проблем граждан, которые проживают в общежитиях.

Среди задач рабочей группы – проведение анализа основных проблем жителей общежитий, в частности в части обеспечения реализации их права на жилье, а также причин возникновения таких проблем; участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, направленных на решение основных проблем жителей общежитий; рассмотрение и анализ инициатив и предложений общественных организаций, в уставе которых предусмотрено ведение деятельности по содействию гражданам, нуждающимся в социальной защите, решение их жилищных вопросов, профсоюзных организаций, а также органов самоорганизации населения в случае их создания жителями общежитий.

Главой рабочей группы является министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В состав группы входят представители МинЖКХ, Минэкономики, Минфина, Минюста, МВД, Минрегионстроя, Минпромполитики, Минтруда, Фонда госимущества, Госценинспекции, а также по согласию – народный депутат Украины, представитель Уполномоченного ВР по правам человека, представитель Администрации Президента, представители объединений организации работодателей и профсоюзов, других всеукраинских организаций.

Предложения и рекомендации рабочей группы могут быть реализованы путем принятия Кабмином решения, проект которого вносит орган исполнительной власти в соответствии со своими полномочиями.

При этом постановление Кабмина №1159 от 27 декабря 2008 года утратило силу.