”Энергоатом” получил информацию о подготовке государственного переворота

Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» остается вне политических процессов и продолжает обеспечивать надежную и безопасную работу ядерных энергоблоков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАЭК «Энергоатом», об этом заявил президент компании Андрей ДЕРКАЧ на заседании Общественной коллегии «Энергоатома».

«Деятельность компании, как это было и до сих пор, основывается исключительно на положениях Конституции Украины и нормах действующего законодательства», - подчеркнул А.ДЕРКАЧ.

Согласно сообщению, в ходе заседания коллегии, в состав которой входят представители всех фракций Верховной Рады и ведущие ученые-ядерщики Национальной Академии наук Украины, было обращено внимание на то, что, «по информации членов парламента, в Секретариате Президента прорабатываются варианты последующей эскалации политического кризиса, нарушения Конституции путем неконституционного введения в Украине или на отдельных ее территориях чрезвычайного состояния, отставки правительства и создания дублирующих структур управления министерствами, государственными предприятиями, незаконного применения вооруженных сил для ограничения конституционных прав и свобод граждан».

Общественная коллегия признала правильными действия административно-технического руководства «Энергоатома» относительно дополнительного разъяснения персоналу АЭС принципов «культуры безопасности» в сложившейся ситуации, а также проверки готовности к работе кризисных центров компании и атомных станций. Кроме того, одобрены действия менеджмента по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами на случай совершения актов ядерного терроризма.

В то же время, коллегия обратила внимание на особую ответственность атомщиков в вопросе обеспечения ядерной и радиационной безопасности и рекомендовала руководству «Энергоатома» усилить контроль над исполнением всех упреждающих мер.

Кроме того, члены коллегии предложили руководству компании открыть общественные приемные в Дирекции, а также на каждой АЭС для организации соответствующей разъяснительной работы среди общественности.