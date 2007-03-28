Милиция нашла ”Мазду”, на которой скрылись вероятные убийцы Курочкина

Машина стояла на Леси Украинки

Вчера в Киеве на бульваре Леси Украинки милиция нашла автомобиль, в котором, вероятно, находились убийцы российского бизнесмена Максима Курочкина. Об этом руководство МВД заявило на сегодняшнем брифинге. Владельца "Мазды" серебристого цвета уже обнаружили. Милиция опрашивает жителей прилегающих домов. Деталей ожидайте...

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter