Милиция нашла ”Мазду”, на которой скрылись вероятные убийцы Курочкина
10:33, 28 марта 2007Общество
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Машина стояла на Леси Украинки
Вчера в Киеве на бульваре Леси Украинки милиция нашла автомобиль, в котором, вероятно, находились убийцы российского бизнесмена Максима Курочкина. Об этом руководство МВД заявило на сегодняшнем брифинге.
Владельца "Мазды" серебристого цвета уже обнаружили. Милиция опрашивает жителей прилегающих домов. Деталей ожидайте...
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