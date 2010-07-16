Королевская: бизнес останавливает свою экономическую активность

Бизнес останавливает свою экономическую активность, потому что не знает, по каким правилам он будет жить осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ вчера во время брифинга.

По ее словам, на сегодня нет прогнозов в политике государства в налоговой сфере. «Либо в ближайшее время будет четко задекларирована позиция по основным индикаторам налоговой реформы, либо к осени мы увидим колоссальное сокращение предприятий малого и среднего бизнеса…» - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также депутат оценила позитивные и негативные аспекты деятельности новой власти. Среди положительных моментов она отметила дефляцию. В то же время причины дефляции – это падение цен на сезонные продукты и, по ее словам, к осени можно ожидать инфляцию. «Краткосрочная дефляция не показатель экономической стабильности», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также позитивным, по ее словам, является повышение суверенных рейтингов Украины, однако это последовало за договоренностью Украины с Международным валютным фондом.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что сокращение расходов бюджета не было проведено эффективно. «По моему мнению, сокращать необходимо статьи растрат на государственных чиновников. Затраты на предоставленные точечные льготы и на содержание аппарата. Это достаточно большие суммы, сократив которые мы можем сегодня войти в более сбалансированный Государственный бюджет», - сказала глава парламентского комитета. По ее словам, вместо этого сокращены расходы на инновационные и инвестиционные проекты – на 800 млн. грн., на удешевление кредитов для экономики – на 1,7 млрд. грн., авиапромышленный комплекс – на 500 млн. грн., безопасность шахтеров – на 2,7 млрд. грн., проект строительства жилья для военнослужащих – на 650 млн. грн.

Среди негативных аспектов деятельности новой власти Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечает падение индекса промышленного производства. «Резкое падение цен промпроизводителей плюс падение производства показывает стагнацию нашей промышленности», - сказала она. Также негативный аспект – это рост государственного долга с начала года. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, деньги в Украину, однако, направляются на кредитование бюджета, а не конкретные проекты.