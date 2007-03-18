В Киеве на Позняках возведут храм Иоанна Богослова

Храм Святого Апостола Иоанна Богослова построят в Киеве на улице Гришко (Дарницкий район).

Как передает корреспондент УНИАН, решение об отводе земли под строительство и эксплуатацию нового храма было принято депутатами Киевского городского совета во время пленарного заседания 15 марта.

Согласно решению, земельный участок площадью 0,32 га под храм отведен в аренду на 10 лет религиозной общине Украинской православной церкви. Также решено, что религиозная община перечислит городу средства через Главное управление экономики и инвестиций КГГА как компенсацию расходов за инженерную подготовку территории, в том числе гидронамыв. Сумма средств не указана.