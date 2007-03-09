Кто лучше Верки Сердючки?

Сегодня в прямом эфире Первого национального канала состоится концерт, на котором будет определен представитель от Украины на международный конкурс «Евровидение-2007».

Как сообщал УНИАН, участника конкурса будут выбирать квалифицированное жюри и телезрители путем интерактивного голосования во время концерта. В случае одинакового количества голосов, решающее слово остается за квалифицированным жюри в составе: известного тенора, солиста Национальной оперы Владимира ГРИШКО; президента международной ассоциации спортивного танца, судьи международной категории WDC Святослава ВЛОХА; вице-президента конфедерации дизайнеров и стилистов Украины Оксаны НОВИЦКОЙ; директора Творческого объединения музыкальных и развлекательных программ НТКУ Елены МОЗГОВОЙ и президента НТКУ Виталия ДОКАЛЕНКО.

Как сообщила Е.МОЗГОВАЯ, «из 18 претендентов было выбрано 8 кандидатур (Юрий ЛУКЬЯНЕНКО (GODO), Евгения ВЛАСОВА, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Елена ГРЕБЕНЮК, Андрей ДАНИЛКО (Верка Сердючка), группа «не Ангелы», группа «Авиатор», Василий БОНДАРЧУК), с участием которых 9 марта в прямом эфире Первого национального канала состоится концерт”.

Кроме песенного конкурса, в этом году Украина впервые примет участие в танцевальном «Евровидении-2007», которое отличается от всех других конкурсов «Евровидения» тем, что победителя в финале будет выбирать исключительно жюри, а участников финала – зрители. Планируется введение международного песенного конкурса «Евровидение», участники которого будут демонстрировать классическую технику пения. Во второй раз Украина будет принимать участие в детском песенном конкурсе «Евровидения», который в этом году пройдет в Роттердаме. Национальная телекомпания Украины, по словам ее президента В.ДОКАЛЕНКО, будет проводить отборочный тур среди маленьких исполнителей, подобно прошлогоднему, с одним отличием – трансляция 3-х концертов детского конкурса в прямом эфире Первого национального канала для повышения исполнительского опыта маленьких участников.

Как известно, Украина пятый год подряд в качестве члена Европейского вещательного союза принимает участие в Международном песенном конкурсе «Евровидение». На этом престижном конкурсе наше государство представляли Александр ПОНОМАРЁВ, РУСЛАНА, группа ««Ґринджолы», Тина КАРОЛЬ.

Финальный концерт «Евровидения-2007» состоится 12 мая в г. Хельсинки (Финляндия).