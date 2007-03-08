Американку живьем поджарили в спа-салоне (жуткие фото)

Популярное в последнее время увлечение женщин спа-салонами, в которых они отдаются в руки мастеров по удалению волос при помощи лазера, а также отбеливанию кожи путем специальных инъекций, вовсе небезопасно. Косметологи заявляют, что подобные процедуры даже могут привести к летальному исходу, в том случае, если выполнены непрофессионалом.

Специалисты из Общества дерматологической хирургии в последнее время отмечают рост ошибок косметологов. При этом вред, который они наносят здоровью клиентов, человек может чувствовать на протяжении всей оставшейся жизни, сообщает телеканал ABC.

Одной из женщин, пострадавшей от рук косметологов, оказалась 52-летняя домохозяйка Джордан Майлс. Она отправилась в один из спа-салонов в США для того, чтобы сделать, по ее мнению, обычную процедуру по удалению веснушек с груди и спины. Как ей заявил консультант: "Процедура не займет много времени и будет абсолютно безболезненна".

"В начале процедуры косметологи нанесли на мою кожу какое-то масло под названием Leveline, которое, по их словам, должно было усилить эффект от лазерной терапии", - сказала Майлс.

"После того как все закончилось, моя кожа горела огнем, а во время всей операции я испытывала ужасный дискомфорт, но полагала, что так и должно быть", - добавила она.

Однако боль, которую она испытала во время удаления веснушек, оказалась не обычным следствием процедуры. Спустя некоторое время после того, как она покинула салон, боль только усилилась. "Спину будто жгло огнем", - жаловалась Майлс. Когда она, наконец, посмотрела на свою спину в зеркало, она пришла в ужас. "Кожа на моей спине выглядела так, как будто меня только что поджарили на углях. По всей поверхности вздулись пузыри от ожогов, а их расположение напоминало полосы у зебры". С грудью ситуация была не лучше.

После такого "лечения" Майлс отправилась к дерматологу, который заявил, что у нее ожоги второй и третьей степени тяжести. Как она выяснила позднее, чувствительность ее кожи к лазеру оказалась чрезвычайно высокой, но специалисты в салоне не проводили никаких тестов перед операцией.

В своем несчастье Майлс не одинока. С ростом популярности спа-салонов число жертв неудачных экспериментов со своей внешностью среди женщин постоянно пополняется.

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