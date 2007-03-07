Американцы определили самую эффективную диету

Исследование популярных диет, проведенное специалистом Стэнфордского центра профилактических исследований Кристофером Гарднером, показало, что женщины, придерживающиеся низкоуглеводных диет - в частности диеты Аткинса - теряли в весе в два раза больше, чем остальные.

Большинство специалистов по вопросам питания либо вообще отбрасывают идею отказа от высококалорийных углеводов, либо скептически относятся к ней, говорит доцент медицины Гарднер, автор исследования. Однако те, кто сидит на диете придерживаются абсолютно противоположного мнения: их идея-фикс - максимально сократить количество углеводов, содержащихся, например, в белом хлебе и газированных напитках.

Гарднер провел самое масштабное и длительное исследование, когда-либо имевшее место в этой области. Он сравнил четыре самых популярных среди худеющих американцев системы питания: низкоуглеводную диету доктора Аткинса, зональное питание (так называемая диета Zone), предполагающее употребление углеводов, белков и жиров в соотношении 40:30:30; диету LEARN (Lifestyle, Exercise, Attitudes, Relationships, Nutrition), вторящую рекомендациям американского Минздрава употреблять меньше жиров и больше углеводов, и диету Орниша, тоже предполагающую употребление большого количества углеводов и ограничение жиров.

В рамках исследования 311 женщинам с избыточным весом назначали одну из четырех диет. Восемь недель они посещали занятия по питанию и придерживались диеты. В течение десяти месяцев после начала эксперимента специалисты следили за динамикой их веса и обменом веществ.

Похудели все участвовавшие в эксперименте женщины: сидевшие на диете Аткинса в среднем на 4,7 кг, на диете LEARN - 2,5 кг, на диете Орниша - на 2,1 кг и на зональной диете - 1,6 кг.

Кроме того, у женщин, придерживавшихся диеты Аткинса, заметнее снизился уровень холестерина и улучшилось давление.

Барри Сирс, автор зональной Диеты, раскритиковал эксперимент Гарднера, утверждая, что его участницы не жестко следовали строгим предписаниям диет.

Гарденс же наоборот считает одной из уникальных особенностей своего исследования, обошедшегося в $2 миллиона, то, что оно проводилось в условиях, максимально приближенных к реалиям жизни, когда женщины сами покупают продукты и готовят еду.

Гарден утверждает, что диета Аткинса проста по своей сути: откажитесь от плохих рафинированных углеводов, и худейте. Кроме того, он считает, что диета Аткинса - самый простой способ стимулировать человека пить больше простой воды, а кто много пьет, тот меньше ест.

Корреспондент