Погода на 6-11 марта

Завтра в Украине дожди ожидаются только в Крыму и в западных областях, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром отдельные туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, ночью в Крыму местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, на юге до 10° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

7-8 марта - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей до 5° тепла; днем 4-9° тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях 8-13°.

9-10 марта - преимущественно без осадков, лишь в западных, северных, а 10 марта местами и в центральных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура в западных областях ночью 0-6° тепла, днем 9-15° тепла; на остальной территории ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, в южной части до 13°.

11-15 марта сохранится теплая погода с температурой ночью от 3° мороза до 4° тепла; днем 6-12° тепла, на юге страны и Закарпатье местами 14-16°. Без осадков, лишь в западных и северных областях временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

В Киеве и области во вторник осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

7-8 марта - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

9-10 марта - без существенных осадков, лишь днем 9 марта и местами ночью 10 марта небольшие осадки. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла; днем 6-11° тепла.