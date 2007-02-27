8-летний британский мальчик весит 98 килограммов (фото)

Британские врачи и общественные деятели обеспокоены эпидемией чрезмерного веса, которая активно распространяется среди детей. Причиной проблемы считают заведения быстрого питания. Власть британского города Воллсенда обеспокоена судьбой 8-летнего мальчика, который весит аж 98 килограммов.

Мать Коннора Маккредди официально спросили, не нужна ли ее сыну помощь специалистов. Женщина уверяет, что справится с проблемой сама. Она уже старается перевести сына на диету. Но пока не может убедить его есть побольше фруктов и поменьше - нездоровой еды.

Коннор также делает физические упражнения в своем саду. Однако проблема в том, что уже через 10 минут таких занятий у него возникают проблемы с дыханием. Впрочем, Коннор уже имеет незаурядные успехи в нелегком деле похудения. За последнее время он уже сбросил 10 килограммов и его мама надеется: если он будет настойчивым, сможет возвратиться к нормальному весу.

ICTV