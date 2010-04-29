Собрание акционеров «АэроСвита» снова не состоялось

Внеочередное собрание акционеров авиакомпании «АэроСвит», назначенное на 28 апреля, в очередной раз не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом УНИАН сообщил секретарь наблюдательного совета «АэроСвита» Максим ЮХИМЕНКО.

По его словам, на собрании акционеров, как и в предыдущие разы, не зарегистрировались представители двух акционеров компании – Фонда государственного имущества и «ГенАвиа-Инвеста».

В этой связи М.ЮХИМЕНКО отметил, что если представители «ГенАвиа-Инвеста» ранее заявляли, что не будут принимать участия в собрании, то позиция Фонда госимущества вызывает удивление. По его информации, юристы компании и ФГИ проделали совместную работу, по результатам которой были сняты все спорные моменты для участия в будущем собрании представителей Фонда госимущества. «Тем не менее, Фонд так и не появился на собрании», – отметил секретарь набсовета «АэроСвита».

В то же время он выразил надежду, что акционеры компании все-таки соберутся на следующем собрании, которое намечено на 20 мая этого года.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «АэроСвит» в конце прошлого года и уже несколько раз в этом году пыталась провести собрание акционеров, однако оно так и не было проведено из-за отсутствия кворума.

Акционеры ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» 21 апреля т.г. на своем внеочередном собрании планировали рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав ЗАО путем изложения его в новой редакции, а также изменений в положения, регламентирующие внутреннюю деятельность общества. Необходимость актуализации устава авиакомпании вызвана потребностью привести учредительные документы «АэроСвита» в соответствие с новой редакцией Закона Украины «Об акционерных обществах».

Кроме того, планировалось рассмотреть вопросы отзыва и избрания исполнительного органа общества, председателя и членов набсовета компании, а также председателя и членов ревизионной комиссии ЗАО и пр.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Уставный фонд компании составляет 19,36 млн. грн.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО «ГенАвиа-Инвест» – 24,999%.

Чистый убыток компании за 2008 год составил 405,3 млн. грн. против чистой прибыли за 2007 год в размере 21,7 млн. грн.