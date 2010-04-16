В Севастополе неизвестные уничтожили памятную доску украинской певице
09:41, 16 апреля 2010Общество
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Милиция ищет злоумышленников
В центре Севастополя неизвестные сорвали и уничтожили памятную доску украинской певице, народной артистке УССР Оксане ПЕТРУСЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, памятную доску уроженке этого города установили и торжественно открыли на здании Севастопольского русского академического драматического театра им. А.В. Луначарского в феврале текущего года, в честь 110-летия певицы.
Милиция Севастополя ведет поиск злоумышленников.
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