В Севастополе неизвестные уничтожили памятную доску украинской певице

В центре Севастополя неизвестные сорвали и уничтожили памятную доску украинской певице, народной артистке УССР Оксане ПЕТРУСЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, памятную доску уроженке этого города установили и торжественно открыли на здании Севастопольского русского академического драматического театра им. А.В. Луначарского в феврале текущего года, в честь 110-летия певицы.

Милиция Севастополя ведет поиск злоумышленников.