Завальному предъявили обвинение в убийстве Кушнарева

Подозреваемому в убийстве народного депутата Евгения Кушнарева Дмитрию ЗАВАЛЬНОМУ предъявлено обвинение с формулировкой «убийство по неосторожности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил прокурор области Василий СИНЧУК.

По его словам, следователи уже допросили помощника народного депутата Дмитрия ШЕНЦЕВА Д.ЗАВАЛЬНОГО, который дал показания уже в качестве обвиняемого.

Кроме того, по словам прокурора, уже назначен ряд «сложных, но интересных судебных экспертиз».

На сегодня, как отметил В.СИНЧУК, Д.ЗАВАЛЬНЫЙ пребывает на подписке о невыезде. В случае, если в суде будет доказана его вина, Д.ЗАВАЛЬНОМУ грозит от 3 до 5 лет ограничения свободы.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарев скончался 17 января в Изюмской больнице от полученного накануне ранения на охоте.

По факту смерти Е.Кушнарева прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по статье «убийство по неосторожности». Согласно официальной информации прокурора области В.СИНЧУКА, Е.Кушнарев был ранен выстрелом из охотничьего ружья, который осуществил Д.ЗАВАЛЬНЫЙ, помощник-консультант народного депутата Д.ШЕНЦЕВА.