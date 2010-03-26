Экс-председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ называет “катастрофой” намерение новой власти вернуть свободные экономические зоны.

В интервью УНИАН, на вопрос “Как вы оцениваете предложение вернуть свободные экономические зоны и территории приоритетного развития?” А.КУЖЕЛЬ ответила: “Это – катастрофа. Это будет такое отмывание денег, что не хочу даже говорить”.

По словам экс-председателя Госкомппредпринимательства, “да, есть депрессивные территории. Там нужно сделать аудит. Посмотрите последний анализ конкурентности по Украине. Наиболее конкурентными оказываются западные области, которые являются реципиентами. А все доноры не входят в десятку конкурентных регионов. Что такое регион? Нужно посмотреть, какая там прибыль на одного человека, с учетом денег, которые приходят из-за границы. И по ним определять, где ставить СЭЗ, коль уж ставить».

При этом А.КУЖЕЛЬ добавила: “А если оставлять ситуацию как есть и поставить им еще зону в Донецке, как было, так просто кто-то из миллионеров станет миллиардером. Как сказал КУЧМА, хорошее место «зоной» не назовут».

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