Почему уволили Кужель – приближенную Тигипко

Грищенко отбирает у Цушко торговые миссии, и им придет конец… В Израиле я поставила свечку за Януковича… Тигипко не очень комфортно, он хотел бы чтобы я осталась…

Александра Кужель, руководитель Комитета предпринимательства и регуляторной политики в 2000–2003 годах, была снова назначена на эту должность чуть больше года назад решением премьер-министра Юлии Тимошенко. Хотя она считается близкой к вице-премьеру Сергею Тигипко, ей предложили написать заявление об уходе. Через неделю после ее отставки и после обнародования назначения на должность председателя Госкомпредпринимательства Михаила Бродского мы задали госпоже Кужель несколько вопросов.

В ПОСТ МОЖНО ХОДИТЬ И КАЯТЬСЯ, НО ГЛАВНОЕ – НЕ ЕСТЬ ЛЮДЕЙ

Александра Владимирвна, насколько адекватен будет Михаил Бродский в вашем кресле?

Очень сложно давать оценки. Плохих людей нет, и у него есть шанс. После того, как я впервые была уволена с должности в 2003 году, на посту главы комитета сменилось четыре человека, ни у кого не получилось эффективной работы. Когда Бродский узнал, что меня отправили в отставку, он написал в своем блоге: хочу комитет Кужель. И это надо заслужить, чтобы комитет называли твоим именем. Потому что, когда спрашивают, кто работал в комитете до меня, фамилию никто назвать не может.

Единственное, что мне страшно – я созванивалась с аналитиками, и они сказали, что Бродский всегда был врагом упрощенной системы налогообложения. И они боятся, что он ее ликвидирует. Это плохо. Но я их успокаиваю: люди не будут глотать такие реакционные изменения, они выйдут, и в таком случае обрушат и Кабмин, и все, что хотите. И еще: у Миши есть способность делать из друзей врагов. Но хочется верить в лучшее. Вообще, я решила, что я встречусь с любым своим сменщиком, передам знания, расскажу о наработках. О том, на кого нужно опереться. Ведь прошла неделя, как я была уволена, у меня не было ни одного выходного, люди звонят, приходят. Позавчера был эфир на телевидении, так мне за двадцать минут, пока был эфир, пришло шестьдесят три эсэмэски и было около пятидесяти неотвеченных звонков.

Что удалось сделать на своем посту?

Я, когда пришла в комитет, у меня сплошные забастовки. Бастовали грузовые перевозчики, перевозчики граждан, бастовали фармацевты, МАФы (малые архитектурные формы, фактически киоски. – Авт.) Киева. Раньше одиннадцати я даже не уходила с работы. Можете спросить у охраны, моя дверь всегда была открыта, сколько я была в офисе, столько принимала людей. Мы сделали реформу упрощенной системы налогообложения. Подали всего сто тридцать пять документов, среди которых много постановлений, упорядочивающих работу рынков. Другое дело, что везде привязано местное самоуправление. Мы решили так: кто хочет помогать – пусть помогает, кто не хочет, пошли на фиг.

Мы сделали бессрочными лицензии при их минимальной стоимости. Нам удалось отменить сертификацию продуктов питания, кроме детского питания. Мы своим распоряжением отменили функцию СМАП (Служба международных автомобильных перевозок) давать разрешения на перевозки. От СМАП рыдали все транспортники, поскольку люди, которые выполняли госфункцию, сидели на сборе денег и обкладывали транспортников поборами. Мы дали законодательную основу работе суднопоставщиков. Ранее судам, которые приходили в Украину, – это не только самолеты, это и корабли, – наши поставщики не могли поставлять продукты питания, заменять поломанную мебель, все, что им было необходимо.

Мы выписали порядок компенсаций льготникам для перевозчиков людей. Уже вышли на утверждение программы «Такси для городов Евро-12». То есть обозначили, как должно быть оборудовано такси, какая ответственность, сначала для городов Евро-12, а потом внедрили бы их для областных центров. Для фармацевтов, мы готовили три постановления восемь месяцев и выпустили. Для аграриев тоже много сделали.

Около тысячи телеграмм Азарову и Януковичу пришло, чтобы не снимали меня.

Из неудач: парламенту ничего не удалось сделать для бизнеса, который пострадал от валютных кредитов. Мы провели хорошие постановления для торгующих на рынке, а органы местного самоуправления поставили мертвые преграды.

Если после нас примут наработанный нами пакет решений об уменьшении в два раза контролирующих органов для бизнеса, а также об уменьшении в два раза видов лицензирования, закон о рейдерстве, отменят шесть органов проверки заработной платы, то это уже прогресс.

Ваша биография связана с Трудовой партией Сергея Тигипко – вице-премьер-министра в правительстве Януковича – Азарова. Странно, что Янукович вас уволил...

Меня в 2003 году при Януковиче впервые сняли с должности, и тоже перед Пасхой. Так что в пост можно ходить каяться, но при этом забыть основную заповедь – не есть людей. Все что не делается, все к лучшему: может быть, меня Господь таким образом охраняет.

В 2003 ГОДУ ПОСЛЕ МЕНЯ НАЗНАЧИЛИ БОГОСЛОВСКУЮ, А ПОЛУЧИЛИ АЗАРОВЩИНУ

После того увольнения в 2003 году, вы так удивительно похорошели. Журналистки долго гадали, что стало тому причиной…

Да, я похудела на двадцать килограмм, съездила после приключившейся аварии в Израиль, и даже поставила там свечки за здоровье Януковича. Искренне совершенно ставила, потому что я не допускаю в свое в сердце ненависть, пренебрежение.

Если я работаю, то до изнурения, ничего вокруг не вижу. И все предприниматели ко мне едут: у кого отбирали квартиры, у кого машины за валютные кредиты. Подумайте, после 5 февраля, накануне второго тура, в стране в четыре раза возросло рейдерство. Понимали, что будет период безвластия и пользовались моментом. Уже когда пришел Янукович, я отправила ему письма, если у вас есть политическая воля, и вы хотите сделать, нужно сделать: раз, два, три, четыре… Те же письма отправила в экономический комитет.

Чтобы сократить в два раза контролирующие органы – никогда в сессионном зале за это просто так не проголосуют. Никогда. Это должна быть политическая воля президента, премьера, которые бы заставили проголосовать коалицию. Вспомните, как подписал Кучма единый налог! Все были против. Все, а подписал Кучма.

И все таки, вы как-то в эфире сказали, что уже четыре года ездите на машине Сергея Тигипко. Как вышло, что он не сумел отстоять ваше назначение снова?

Если бы он мог, он бы сделал. Зачем дергать человека, спрашивать? Я думаю, ему самому не очень комфортно, поскольку он говорил, что хотел бы чтобы я осталась. Время все расставит на свои места. Они и тогда в 2003 году меня уволили, назначили Богословскую, а получили азаровщину.

Я никогда в жизни не критиковала свой комитет. А сейчас я пообещала, что теперь не ждите. Так угробить комитет за шесть лет, как с 2003-го по 2009 год, я второй раз не позволю. Они ведь ничего не приняли. Кто-то говорит, комитету нужен статус. Неправда, есть личность – комитет работает. У комитета особая функция, он со всеми не в ладах. Ко мне приходит министр и говорит: Кужель, за что ты меня не любишь, почему документы не подпишешь? Я говорю, почему не люблю, давайте посмотрим: вот это, это и это плохо. Переделаете – подпишу. Человек говорит, ладно доработаем. Если ты сидишь тихонько, никому не мешаешь, в баньку, в ресторанчик ходишь, с кем нужно, всех устраиваешь, тебя не видно, власти ты хороший человек, а бизнесу не помощник. Поэтому, когда я узнала, что они будут увольнять каждого, кто будет критиковать правительство, то извините, меня бы все равно уволили. Ведь по этой должности мне приходилось бы очень часто обращаться к прессе и говорить: ребята, ау! Поверьте, вы думаете, мне было легко забирать у СМАПа функцию госконтроля и выдачу разрешений? Когда директором СМАПа был член БЮТ, заминтранса был член БЮТ. Но меня поддержали и премьер, и Турчинов, и мы забрали у них выдачу разрешений на перевозки, забрали 38 миллионов в госбюджет. А я знаю, что сейчас пришли «Регионы» и пытаются переписать наше постановление.

Как вы оцениваете первые шаги правительства?

Я была удивлена, когда говорили, что у них есть экономическая программа. Но раз Акимова (замглавы Администрации президента, ответственная за экономическую политику. – Авт.) сейчас собрала людей и пишет программу, – значит, ее не было. «Регионами» заявлены хорошие вопросы. Обещают снижение налогов. Но для бизнеса не так страшен размер налога, как его администрирование. Пока они не сменят коррупционные НДС и налог с прибыли, то размер налога будет не важен, потому что все равно бизнесмен в заложниках у налоговиков.

Во-вторых, нужно снижать нагрузку на фонд зарплаты.

Когда я слышу о налоговых каникулах для малого бизнеса, у меня волосы дыбом встают. Они забыли, что малый бизнес – это фирмы, чей годовой оборот 70 миллионов гривен. А теперь, представьте себе, чем обернутся для них налоговые каникулы?

Мы целый год работали с отраслевыми бизнес-ассоциациями, знаем, что надо принимать. Создание отраслевых рад я считаю своей большой победой. Собралась отраслевая рада транспортников – никакой политики, говорят только о своих делах. Поработали час-полтора, ушли с удовольствием. То же самое с остальными.

СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ – ЭТО КАТАСТРОФА, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Как вы оцениваете предложение вернуть свободные экономические зоны и территории приоритетного развития?

Это – катастрофа. Это будет такое отмывание денег, что не хочу даже говорить. Да, есть депрессивные территории. Там нужно сделать аудит. Посмотрите последний анализ конкурентности по Украине. Самые конкурентными оказываются западные области, которые являются реципиентами. А все доноры не входят в десятку конкурентных регионов.

Что такое регион? Нужно посмотреть, какая там прибыль на одного человека, с учетом денег, которые приходят из-за границы. И по ним определять, где ставить СЭЗ, если уж ставить. А если оставлять ситуацию как есть и поставить им еще зону в Донецке, как было, то просто кто-то из миллионеров станет миллиардером. Как сказал Кучма, хорошее место зоной не назовут.

Сейчас делегация поехала в Москву – газовый консорциум создавать…

Я считаю, это неправильно. Но там слишком много политики и денег.

Хочу посмотреть, о чем они договорятся. Сложно это комментировать, мы ж с вами все понимаем... Вы тут к Юлии Владимировне позвоните, она прокомментирует.

ГРИЩЕНКО ОТБИРАЕТ У ЦУШКО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МИССИИ, ИМ ПРИДЕТ КОНЕЦ

А кто вообще в новой власти будет формировать экономическую политику? Как будут взаимодействовать Акимова – Азаров – Цушко?

То, что будет разрабатывать Ирина Акимова и будет поддерживать президент, будет выполнять правительство.

У Цушко самое большое и очень тяжелое министерство. У него сейчас главная забота – торгово-экономические миссии, которые у него пытаются отобрать и которые мы последние восемь лет не давали отбирать, потому что тогда конец будет торгово-экономическим миссиям.

А кто хочет отобрать?

Константин Грищенко.

Возвращаясь к министру экономики… На нем и управление по контролю за ценами, и вся внутренняя и внешняя торговля, и развитие регионов.

ОНИ СОЗДАЮТ СОВСЕМ ДРУГУЮ ВЕРТИКАЛЬ, ЧЕМ ПРИ КУЧМЕ

Вы считаете состав правительства окончательным?

Об этом трудно судить. Некоторые кандидатуры были на должности сутки.

Мне очень жалко, что Сергей Гриневецкий не стал губернатором Одесской области… Володю Демихина жалко, которого не назначили в Херсон. Не нравится мне, что Анатолия Гриценко, который Крым разворовал, в Херсон отправили. Не нравится мне, что в Верховный Совет Крыма назначен человек, который строит дома в городских парках, и даже памятную стеллу готов перенести ради такого строительства... Многие такие вещи мне не нравятся. Они повторяют то же самое, что делал в кадровой политике Ющенко. И если не поймут этого, то их ждет то же самое, что и Ющенко.

Многие, говоря о попытках Януковича построить систему власти, сравнивают сделанное с тем, что делал Леонид Кучмы.

Как у Кучмы, у него не получится. Кучма был шестидесятником. Вы его еще сто раз вспоминать будете. Когда Кучму пытались обвинить в смерти Гонгадзе, я не верила, он мог ругаться, мог плохие слова говорить, но он никого не сажал. Такие люди, как он, отходчивые, и весь бизнес, который стоит сейчас на ногах, был создан в период Кучмы.

То, что делает Янукович, – это совсем другая вертикаль. Совсем другая… И она будет намного жестче. У Кучмы не было такой жесткой вертикали. При нем была группа людей, которым кое-что было дозволено, все остальные были под присмотром. А тут посмотрим, как еще будет.

Беседовала Лана Самохвалова