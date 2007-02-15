Янукович обменялся мнениями со специалистами Института Амосова

Одним из основных направлений Стратегии экономического развития Украины, разрабатываемой правительством, будет реформирование системы здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, который посетил сегодня Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Амосова.

В.ЯНУКОВИЧ обменялся мнениями с работниками Института о решении задач, стоящих сегодня перед медицинской сферой. В частности, речь шла о создании эффективной системы предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По словам премьер-министра, решению этой проблемы должно способствовать проведение мероприятий, предусмотренных Государственной программой предупреждения и лечения сердечно-сосудистых и сердечно-мозговых заболеваний на 2006-2010 годы. Только в этом году на ее реализацию государственным бюджетом предусмотрено свыше 75 млн. грн.

„Отечественная медицина имеет значительный потенциал, и задача государства заключается в том, чтобы создать все необходимые условия для его максимального раскрытия”, - отметил руководитель правительства.

„Высокие стандарты медицинских услуг – вот цель, которую мы ставим перед собой в реформировании системы здравоохранения”, - подчеркнул премьер-министр.

По результатам посещения Национального института имени Н.Амосова В.ЯНУКОВИЧ дал ряд поручений. В частности – улучшить материально-техническое оснащение Института, закупить необходимое оборудование и инвентарь, предусмотреть внедрение современных медицинских технологий, а также улучшить условия работы медиков и условия пребывания пациентов.

Также премьер поручил Министерству здравоохранения и Академии медицинских наук разработать план дальнейшего развития Института имени Н.Амосова и создания Национального Института сердца как главного медицинского учреждения по реализации Государственной программы предупреждения и лечения сердечно-сосудистых и сердечно-мозговых заболеваний на 2006-2010 годы.