Голубченко: распоряжения Черновецкого о снижении тарифов еще нет

Киевская городская государственная администрация намерена оспорить решение Хозяйственного суда Киева от 13 февраля о признании незаконными распоряжений, подписанных мэром столицы Леонидом Черновецким, о введении новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко в интервью «Сегодня».

«…мы уже сейчас готовим апелляцию. И думаю, мы ее выиграем. Ведь решение суда еще не вступило в силу, и мы имеем право оспаривать решение суда», - сказал Голубченко, подчеркнув при этом, что для него любое решение суда - закон и чиновники готовы его выполнять, но только после подачи апелляции.

Голубченко также заявил, что киевские власти обратятся в Верховный суд в случае проигрыша дела в апелляционном суде.

Голубченко также отметил, что официального распоряжения мэра Киева о снижении тарифов по результатам сессии Киевсовета 8 февраля пока нет. Его, по словам Голубченко, готовят в мэрии.

Напомним, Хозяйственный суд Киева отменил распоряжения Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 3,4 раза с 1 декабря по иску экс-мэра Киева Александра Омельченко.

8 февраля Киевский городской совет решил повысить тарифы на жилкомуслуги в 1,8-2 раза вместо 3,4 раза с 1 декабря.

Киевский портал