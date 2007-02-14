Городская власть отказывается продавать земли на мысе Сарыч

Севастопольская городская государственная администрация не будет выполнять решения городского совета о продаже на аукционе прав аренды на земельные участки на мысе Сарыч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня в „прямом эфире” Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Ольга КОВИТИДИ.

„Позиция города, городской государственной администрации сегодня однозначная: мы не допустим разбазаривания земли, чтобы наши земли, лесные, заповедные были выставлены на аукцион”, - сказала она. По словам О.КОВИТИДИ „вчера городская государственная администрация боролась с профильной „земельной” комиссией, я говорила, что мы не будем выполнять решения городского совета, которым вы нас заставляете продавать земли заповедников, продавать лесной фонд города. И мне было приятно, что в зале нашлись депутаты, которые нас поддержали, но, тем не менее, решение было принято, и нас обязали продавать земли Сарыча. Но я думаю, что все ровно в этой части мы не будем выполнять решение”, - отметила представитель руководства исполнительной власти города.

Как сообщил в интервью УНИАН глава профильной постоянной комиссии Севастопольского городского совета Дмитрий БЕЛИК, речь идет о четырех земельных участках, общей площадью около 20 гектаров. В то же время, он отметил, что еще 6 и 7 июня 2006 года городской совет принял решение относительно предложенного горгосадминистрацией 31-го земельного участка - о включении их в перечень участков, которые подлежат продаже (имеется в виду продажа прав аренды на эти земельные участки - УНИАН) на аукционе, среди которых были и участки на мысе Сарыч. Однако, по словам Д.БЕЛИКА „прошло 8,5 месяцев, а необходимые документы по большинству из этих участков не представлены. Общая площадь участков, по которых не сделано необходимой технической документации, составляет 40 гектаров. А у нас в доходной части бюджета заложено 20 млн. грн. именно от этого источника поступления средств”. То есть, как сказал депутат „вскоре может возникнуть угроза невыполнения городского бюджета”.

По мнению Д.БЕЛИКА, высказывание О.КОВИТИДИ является „как минимум некорректным, чисто популистским”. Депутат утверждает, что „в представленных администрацией в июне прошлого года документах уже была полностью проведена процедура исключения этих земель (идет речь о тех же четыре земельных участка на мысе Сарич - УНИАН) из лесного фонда для рекреационной деятельности, есть все необходимы выводы и согласования”.