Украинский ВВП глазами Всемирного банка, МВФ, правительства и статистики

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе т.г., против аналогичного периода прошлого года, составил 9,3%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Номинальный ВВП по ориентировочной оценке за январь с.г. составил 44 млрд. 108 млн.грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе составил 114,8%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе с.г. наблюдался в строительстве – 26,3%, перерабатывающей промышленности – 18,9%, торговле – 13,2%.

Справка УНИАН. При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабинет министров исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%.

Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2007 году на уровне 4,5%, инфляцию – 10,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост реального ВВП в Украине составит в 2007 году 4,3-4,5%, инфляция - 12,9-13,6%.

По данным Государственного комитета статистики, рост ВВП в 2006 году, против 2005 года, составил 7%, промышленное производство выросло на 6,2%. Инфляция в Украине по итогам 2006 года составила 11,6%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в январе 2006 года, против января 2005 года, составлял 0,9%.