”Будут ли дешеветь автомобили в Украине?” - пресс-конференция в УНИАН

15 февраля в 11-00 в УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров. Будут рассматриваться вопросы: Будут ли дешеветь автомобили в Украине?; Кому выгодно ввозить в Украину «частично раскомплектованные автомобили»?.Участники: генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко; вице-президент ВААИД, президент «Дженерал Моторс Украина» (GM) Станислав Щербина; член Правления ВААИД, генеральный директор «Автомобильная группа «ВИПОС» (Ауди, Бентли, Ламборджини, Спайдер) Виктор Постельников; член Правления ВААИД, Генеральный директор «Международного автомобильного холдинга «Атлант-М (Фольксваген)» Геннадий Пристром; член Правления ВААИД, Генеральный директор «АВТ «Бавария» (БМВ, Ролс-Ройс) Александр Тимофеев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 246-47-99. Регистрация на месте по служебным удостоверениям.