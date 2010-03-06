Во второй половине года возрастет кредитование физлиц в гривне

Увеличение объемов кредитования физических лиц в национальной валюте начнется только во второй половине этого года.

Такой прогноз высказал руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB» Николай ИВЧЕНКО, отмечается в сообщении компании, переданном УНИАН.

По его словам, способствовать этому будет более активная политика коммерческих банков в данном сегменте. Кредитный портфель физлиц в иностранной валюте в текущем году будет сокращаться, а в гривне вырастет на 2-3%.

Он отметил, что объем кредитов физических лиц в феврале сократился по сравнению с январем на 1,24% и достиг 227,791 млрд. грн. «Это произошло за счет снижения кредитования в гривне и в иностранной валюте на 1,12% и 1,29% соответственно», - сказал Н.ИВЧЕНКО. Эксперт отмечает, что темпы сокращения кредитного портфеля физлиц в иностранной валюте последние четыре месяца превышают темпы сокращения в гривне. «Это связано с тем, что кредитование физических лиц в иностранной валюте в данный момент практически запрещено и проводится только погашение и реструктуризация ранее выданных валютных кредитов. Постепенный рост выдачи новых кредитов в гривне наблюдается только в сегменте розничного кредитования и экспресс-кредитов», - объясняет Н.ИВЧЕНКО. По его мнению, темпы восстановления автокредитования очень медленные, а ипотечное кредитование практически отсутствует.

Объем кредитного портфеля юридических лиц в феврале вырос на 0,65% и достиг 475,625 млрд. грн. Увеличению данного показателя способствовал рост выданных кредитов юрлицам в гривне на 1,74%, в то время как кредитный портфель в иностранной валюте сократился на 0,93%, отмечает эксперт. «Ожидается, что в 2010 году объем кредитования юридических лиц в национальной валюте увеличится на 18-20% на фоне восстановления в основных секторах экономики Украины. Запрет на валютное кредитование юрлиц, за некоторыми исключениями, будет способствовать сокращению кредитного портфеля в иностранной валюте», – считает Н.ИВЧЕНКО.