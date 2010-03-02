В торговой сети продают травяные смеси с галлюциногенами

В Днепропетровске в одной из торговых сетей по продаже импортных ароматических веществ продают смеси трав с содержанием галлюциногенов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД в Днепропетровской области Иван ОЛИЙНЫК сегодня на брифинге.

По его словам, такое заключение сделали эксперты пяти специальных лабораторий в Днепропетровске, Харькове, Крыму и Киеве.

И.ОЛИЙНЫК отметил, что выявленные психоактивные вещества сейчас не входят в перечень запрещенных к продаже в Украине наркотических веществ. В то же время, по его словам, Главное управление МВД в Днепропетровской области планирует обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой дополнить список выявленными галлюциногенами.

И.ОЛИЙНЫК сообщил, что проверка торговой сети и последующая экспертиза травяных смесей, которые продаются в этих магазинах, была проведена после обращения в милицию депутатов Днепропетровского городского совета.