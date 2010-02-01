В Запорожской области заживо сгорела женщина

В Запорожской области заживо сгорела 45-летняя женщина. Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, трагедия произошла накануне поздно вечером в г. Бердянск - в частном доме.

"Около 9 вечера мужчина пошел спасть, а его жена осталась в другой комнате. Через какое-то время он зашел в комнату и увидел жену в охваченном пламенем кресле. Перепуганный мужчина затушил огонь водой, однако от полученных травм 45-летняя женщина скончалась на месте происшествия", - сообщили в МЧС, отметив, что на данный момент установлено, что горело не только кресло, в котором сидела женщина, но и ее нательные вещи.

"Очевидно, женщина заснула с тлеющей сигаретой. Во сне координация движений нарушилась, окурок упал на одежду, в результате чего и произошло возгорание", - сообщили в МЧС.

По факту пожара ведется следствие.