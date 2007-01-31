Интеровцам предложили начать сначала

Собственники, руководство и трудовой коллектив телеканала "Интер" провели официальные переговоры.

По словам источников, на встрече присутствовали руководители структурных подразделений, сотрудники информационно-аналитической службы в полном составе, а также все члены правления и один из акционеров Валерий Хорошковский.

Во время переговоров Хорошковский признал, что в конфликте между коллективом и менеджментом канала виновны обе стороны, поэтому призвал "поскольку надо дальше работать и развиваться – все начать с чистого листа".

При этом он пообещал, что до конца текущей недели всем сотрудникам канала будет выплачена зарплата и премии в полном объеме, а до 15 марта будут приняты решения относительно структурных изменений на канале.

"Я гарантирую, что ни один человек не будет уволен не по закону", - заявил Хорошковский.

Также он поручил генпродюсеру канала Анне Безлюдной в двухнедельный срок определиться с распределением функциональных обязанностей работников, после чего можно будет обсуждать условия нового трудового договора.

По словам источника, по состоянию на 16.30 "отрабатывается общее заявление менеджмента и трудового коллектива к СМИ, которое будет обнародовано в ближайшие часы".

Источник добавил, что на 15 марта назначена конференция трудового коллектива с членами правления.

Украинская правда