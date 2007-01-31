Киевэнерго кричит ”караул!”

Акционерная энергоснабжающая компания “Киевэнерго” просит киевлян срочно заплатить за электрическую и тепловую энергию, потребленную в декабре 2006 и январе 2007 года.

Об этом говорится в обращении компании к жителям столицы, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что в связи со снижением температуры воздуха компанией совместно с Киевской городской госадминистрацией приняты дополнительные комплексные меры по поддержанию нормального режима работы предприятия, в частности, увеличено количество дежурного персонала, который обслуживает оборудование электростанций, котельных, кабельных и тепловых сетей; созданы дополнительные ремонтные бригады для устранения повреждений кабельных линий и теплопроводов; обеспечено круглосуточное дежурство инженерно-технического и руководящего состава на всех ответственных объектах компании; увеличен резерв кабельной продукции и эксплуатационных материалов.

В обращении сообщается, что на протяжении последних дней “Киевэнерго” поддерживает нагрузку 1580 МВт. Стоимость ежесуточного объема закупки газа для поддержания такого режима потребления составляет более 8 млн. грн.

“К сожалению, в последнее время существенно снизился уровень оплаты за потребленную тепловую и электрическую энергию. Так, за 30 дней января 2007 года уровень расчетов за электрическую энергию составляет всего 53%”, - сообщает компания.

В связи с этим, для предотвращения аварийного снижения нагрузки энергосистемы, недопущения отключения энергетического оборудования и потребителей, соблюдения необходимых технологических параметров и температурного графика теплоснабжения руководство компании просит руководителей предприятий, учреждений и организаций, киевлян срочно заплатить за потребленную энергию.

“Устойчивая работа энергетического комплекса города, предоставление качественных коммунальных услуг является возможным только при условии полных расчетов за потребленную электрическую и тепловую энергию, погашения имеющихся долгов и выполнения графиков реструктуризации задолженности за отопление, горячее водоснабжение. Полученные средства будут направляются для приобретения необходимого энергетического топлива и осуществления безотлагательных эксплуатационно-ремонтных работ”, - отмечается в обращении.