Янукович наметил приоритеты развития Львовской области

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который находится с рабочей поездкой во Львовской области, наметил основные приоритеты развития Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, В.ЯНУКОВИЧ считает, что на первом месте стоит вопрос промышленности и горной химии. Он отметил, в государстве сегодня существует очень большая проблема с калийными удобрениями, поскольку мощность предприятий этой отрасли в последнее время резко уменьшилась. Поэтому, по словам премьера, сегодня этот вопрос находится на особом контроле правительства.

Второй по важности для Львовской области, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, вопрос угольной промышленности.

Во время поездки премьер-министр обратил внимание на развитие трансграничного сотрудничества. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что во Львовской области пересекаются 2 из 9 трансъевропейских транспортных коридоров, но, по его убеждению, этот мощный евроинтеграционный ресурс до сих пор почти не использовался.

Также к приоритетным направлениям работы глава правительства отнес и сохранение культурного наследия, отметив, что местная и областная власть не системно подходят к решению этого вопроса.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству культуры и туризма вместе с представителями регионов, в первую очередь Львовской области, подготовить Государственную программу сохранения культурного наследия в Украине.

Такое поручение премьер дал сегодня во время совещания с административно-хозяйственным активом Львовской области.

"Нужно отработать Государственную программу, в том числе совместно со Львовом, о сохранении культурного наследия", - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что “около 50% культурного наследия Украины находится именно во Львовской области”.

По словам премьер-министра, для будущих поколений должен быть сохранен исторический центр Львова - место, которым гордится Украина и которое привлекает туристов. Согласно действующим государственным программам по сохранению архитектурного наследия, предусмотрено проведение реставрационных работ на 18 памятниках архитектуры Львовской области, в частности, в городе Львове запланировано завершение ремонтно-реставрационных работ во Дворце Потоцких, Музее этнографии и Национальном музее украинского искусства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что до сих пор ситуация с сохранением культурного наследия в Украине складывалась не лучшим образом. “Нужно признать откровенно - власть подходила к этому вопросу не системно”, - отметил он.