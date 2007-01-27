Луценко: трудно бриться, когда в зеркале предатель

Лидер гражданского движения „Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что его не будет в рядах Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе пресс-конференции в Тернополе он заявил, что ему очень жаль своих друзей, бівших однопартийцев. „Тернопольчане, скажем, хорошо знают Василия БОГАЧУКА (председатель Тернопольской областной организации Соцпартии, народный депутат – УНИАН), с которым я добрый десяток лет боролся против КУЧМЫ. А завершилось тем, что он нажал кнопку, голосуя за назначение ШУФРИЧА министром. Или имеет теперь заместителя министра внутренних дел, который воевал с ним”, - сказал Ю.Луценко.

По его мнению, очень тяжело жить „постоянно глядя в зеркало на предателя, когда утром бреешься”. Так что возвращаться в Соцпартию никаких намерений нет.

„В идеале я хочу подтолкнуть демократические силы к созданию единого избирательного списка всех тех, кто думает об Украине и о европейских ценностях. Если это получится, я гарантирую, что буду 226-м. Потому что я не сомневаюсь, что, объединившись, мы точно победим. Неважно, кто будет в первой пятерке или десятке, принципиально не хочу быть в этой пятерке. А именно 226-м - это будет значительно честнее и правдивее”, – поделился планами на будущее Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко вышел из рядов СПУ после того, как эта политическая сила стала участником антикризисной коалиции.