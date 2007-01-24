Начальник киевской милиции Ярема подал в отставку

Виталий Ярема

Начальник Киевского городского управления внутренних дел Виталий Ярема подал заявление об отставке.

Как сообщает газета «Сегодня», Ярема попрощался с подчиненными и поблагодарил их за совместную работу, но свои дальнейшие шаги комментировать не стал, заявив: «Скоро все узнаете».

По неофициальным данным, Ярему может сменить Алексей Крикун, в прошлом возглавляющий УМВД в Днепропетровской области.

Пресс-секретарь министра МВД Константин Стогний уклонился от прямого ответа на вопрос, достоверна ли информация об отставке Яремы, сославшись на отсутствие приказов от руководства. «Пока представлен лишь начальник одесской областной милиции Геннадий Подройко, сменивший Богдана Керницкого. Все другие сведения, в том числе циркулирующие среди журналистов, оставляем без комментариев. И вообще, по любой утечке назначается служебное расследование», - сказал Стогний.

Подройко раньше был первым замом начальника облуправления – руководителем криминальной милиции.

Напомним, что руководство Министерства внутренних дел предложило написать рапорта об увольнении ряду региональных руководителей министерства за неэффективную деятельность.

Обком