Добкин знает единственную причину, почему Аваков является губернатором

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН будет инициировать перед Кабинетом Министров и Секретариатом Президента рассмотрение вопроса о целесообразности пребывания Арсена АВАКОВА в должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал М.ДОБКИН на пресс-конференции, комментируя заявление А.АВАКОВА о том, что представители «Нашей Украины» в Харьковском городском совете будут инициировать отставку секретаря горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

«Я буду инициировать перед Кабинетом Министров и Секретариатом Президента вопрос о том, чтобы деятельность Арсена АВАКОВА в должности губернатора Харьковской области была подвергнута серьезному анализу, и были сделаны соответствующие выводы», - сказал М.ДОБКИН.

Мэр города выразил недовольство этим и многими другими заявлениями А.АВАКОВА и сказал, что для таких заявлений губернатор должен пользоваться поддержкой населения, которой, по мнению мэра, А.АВАКОВ сегодня не имеет. М.ДОБКИН выразил сожаление, что А.АВАКОВ «губернатором так и не стал». По его словам, то, что в Харьковской области «нет хозяина” приводит «к нарушению баланса в отношениях между городом и областью и не идет на пользу территориальной общине».

Говоря о несоответствии А.АВАКОВА своей должности М.ДОБКИН отметил, что «единственной причиной» почему А.АВАКОВ остается губернатором - это «наличие среди его заместителей Ярослава Петровича ЮЩЕНКО».

Как сообщал УНИАН, раньше с инициативой отставки А.АВАКОВА выступал председатель Харьковского областного совета Василий САЛЫГИН, а депутаты облсовета летом 2006 года выразили недоверие губернатору. Апелляционный суд признал, что во время голосования за отставку были нарушения процедуры.