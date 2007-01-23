Регионалы переименуют Сумскую в Кушнарева

Представители партии регионов в Харькове инициируют переименование центральной улицы Сумской на улицу имени Кушнарева.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации веб-сайта областной организации Партии регионов, с такой идеей выступили народный депутат Украины от Партии регионов Юлия КОВАЛЕВА и председатель Харьковского облсовета, председатель Харьковского областного отделения Партии регионов Василий САЛЫГИН.

Ю.КОВАЛЕВА и В.САЛЫГИН «приняли решение наряду с другими мероприятиями по увековечению памяти Евгения Петровича КУШНАРЕВА инициировать переименование центральной улицы города Харькова - улицы Сумская – на улицу имени Е. Кушнарева», - информирует веб-сайт.

Как сообщал УНИАН, после гибели Е.Кушнарева руководители Харькова выступили с инициативой назвать одну из строящихся станций городского метро его именем.

Е.Кушнарев умер 17 января в Изюмской больнице Харьковской области вследствие огнестрельного ранения, которое он получил на охоте накануне.

Справка УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Е.Кушнарев родился 29 января 1951 года в Харькове.

Был мэром Харькова, председателем Харьковской областной государственной администрации, занимал должность главы Администрации Президента Украины.

Улица Сумская, пролегающая по историческому центру Харькова, получила название свыше 300 лет назад. За свою историю на несколько лет она была переименована на улицу имени К.Либкнехта.