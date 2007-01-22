Свидетели по делу помощницы Щербаня превратились в подозреваемых

Прокуратура Сумской области возбудила уголовные дела относительно семи человек, проходивших свидетелями по делу бывшего директора ООО «Прогресс-Инвест», одной из помощниц в бизнесе бывшего главы облгосадминистрации Сумщины Владимира ЩЕРБАНЯ – Ольги КРУТУШКИНОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, им инкриминируется часть 1 ст. 384 Криминального кодекса Украины – предварительно неправдивые свидетельства. Трое из них являются депутатами местных советов.

По информации начальника следственного отдела прокуратуры Сумской области Игоря СИДОРЕНКО, во время досудебного следствия по уже упомянутому уголовному делу (возбужденному по факту препятствия подкупом и угрозами свободному осуществлению гражданами права избирать Президента Украины в 2004 году) на протяжении 2005 года они предоставляли следователю прокуратуры области одни свидетельства, а во время судебного заседания – диаметрально противоположные, хотя были предупреждены о криминальной ответственности за такие действия.

При вынесении О.КРУТУШКИНОЙ обвинительного приговора суд положил в основу именно те свидетельства, которые свидетели предоставили в ходе досудебного следствия, поскольку они отвечают фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются исследованными доказательствами.

Дела направлены для организации досудебного следствия в следственный отдел областной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, О.КРУТУШКИНУ в июле 2006 года приговором коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Сумской области осуждено до 5 лет лишения свободы. Она признана виновной в том, что во время проведения выборов Президента Украины в сентябре–октябре 2004 года на территории Билопольского района путем подкупа голов местных участковых избирательных комиссий, препятствовала свободному осуществлению гражданами права избирать Президента.

Кроме того, О.КРУТУШКИНА, работая директором ООО “Прогресс–Инвест”, злоупотребляя служебным положением, в 2004 году присвоила средства предприятия на общую сумму 19466 грн. 74 коп.