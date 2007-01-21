За сутки в Украине совершено более 2 тысяч преступлений

За минувшие сутки в милицию поступило 2177 заявлений о преступлениях. Из них «по горячим следам» раскрыты почти 53 процента преступлений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, среди раскрытых преступлений – 3 убийства, 9 фактов нанесения тяжелых телесных повреждений, 5 разбойных нападений, 43 ограбления, 2 факта незаконного завладения транспортными средствами.

За незаконное хранение оружия задержаны 9 человек. У правонарушителей изъяты обрез охотничьего ружья, 3 единицы самодельного огнестрельного оружия, гранату и 547 зарядов.

За преступления в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ задержаны 159 человек. У них изъяты 11,2 кг наркотиков.

За административные правонарушения, совершенные в общественных местах, к ответственности привлечены 2225 человек.

За возбужденными уголовными делами арестованы 45 человек.

Работниками Госавтоинспекции зафиксированы 114 дорожно-транспортных приключений, в которых 17 человек погибли и 142 травмированы.