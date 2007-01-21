Руководители Донецкой области прибыли отмечать День Соборности на Прикарпатье

Сегодня делегация Донецкой области прибыла на Ивано-Франковщину для налаживания сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в аэропорту областного центра делегацию встречали председатель Ивано-Франковской ОГА Роман ТКАЧ, председатель областного совета Игорь ОЛИЙНИК и другие официальные лица.

Владимир Логвиненко

Делегацию представителей Донецка возглавляют глава Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО и председатель облсовета Анатолий БЛИЗНЮК, в составе делегации руководители райгосадминистраций и городские председатели, руководители больших предприятий и организаций, бизнесмены, журналисты - всего почти 50 человек.

По сообщению пресс-службы, встреча происходит по инициативе Р.ТКАЧА.

Представители Донецка возложили цветы к памятнику Ивану Франко. В 17.00 в областном музыкально-драматическом театре имени И.Франко они примут участие в торжественном собрании и праздничном концерте по случаю Дня Соборности Украины. Перед торжествами гостьи ознакомились с показом моделей пушных изделий меховой фирмы “Тисмениця” и совместного украинско-нидерландского предприятия “Тикаферлюкс”, а также тематической выставкой экспонатов из фондов Центрального архива, посвященного Дню Соборности..

Завтра в помещении Ивано-Франковской облгосадминистрации состоится презентация экономического и туристического потенциала двух областей, подписание Соглашения о сотрудничестве в социально-экономической и культурной сферах между Прикарпатьем и Донбассом, пресс-конференция глав Ивано-Франковской и Донецкой областей.

Гости также ознакомятся с горнолыжным комплексом “Буковель” и туристическими объектами Яремчанщины, где для них организуют художественную программу “Рождественское действо. Расколяда”.

22 января донецкая делегация отбудет домой.