Руководители Донецкой области прибыли отмечать День Соборности на Прикарпатье
(программа пребывания)
Сегодня делегация Донецкой области прибыла на Ивано-Франковщину для налаживания сотрудничества.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в аэропорту областного центра делегацию встречали председатель Ивано-Франковской ОГА Роман ТКАЧ, председатель областного совета Игорь ОЛИЙНИК и другие официальные лица.
|Владимир Логвиненко
По сообщению пресс-службы, встреча происходит по инициативе Р.ТКАЧА.
Представители Донецка возложили цветы к памятнику Ивану Франко. В 17.00 в областном музыкально-драматическом театре имени И.Франко они примут участие в торжественном собрании и праздничном концерте по случаю Дня Соборности Украины. Перед торжествами гостьи ознакомились с показом моделей пушных изделий меховой фирмы “Тисмениця” и совместного украинско-нидерландского предприятия “Тикаферлюкс”, а также тематической выставкой экспонатов из фондов Центрального архива, посвященного Дню Соборности..
Завтра в помещении Ивано-Франковской облгосадминистрации состоится презентация экономического и туристического потенциала двух областей, подписание Соглашения о сотрудничестве в социально-экономической и культурной сферах между Прикарпатьем и Донбассом, пресс-конференция глав Ивано-Франковской и Донецкой областей.
Гости также ознакомятся с горнолыжным комплексом “Буковель” и туристическими объектами Яремчанщины, где для них организуют художественную программу “Рождественское действо. Расколяда”.
22 января донецкая делегация отбудет домой.